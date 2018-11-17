Balıkesirli sanatçılar Çankaya’nın konuğu oldu. “Balıkesirli Sanatçılar Çağdaş Sanatlar Sergisi” Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin konukları bu kez Balıkesirli Sanatçılar oldu. “Balıkesirli Sanatçılar Çağdaş Sanatlar Sergisi” Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Ankara Balıkesirliler Derneği tarafından düzenlenen serginin açılışında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’de, Balıkesirli sanatçıları yalnız bırakmadı.

Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz’ün yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Başkan Taşdelen, “Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’nda, Cumhuriyetin kuruluşunda ve Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni Türk devletine hizmet anlamında çok büyük katkıları olan topraklardır. O nedenle bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Balıkesir, bu kadar değerli sanatçıyı yetiştirmiş olmaktan dolayı ne kadar gurur duysa azdır. Bütün katılımcı sanatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çok sayıda vatandaşında katıldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Alanlarında usta, aralarında Devlet Sanatçısı unvanı almış Balıkesirli 25 sanatçının farklı sanat dallarındaki eserlerinden oluşan sergi, 30 Kasım’a kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu’nda Ankaralı sanatseverleri bekliyor.