Balıkesir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu-Ek Fotoğraflar

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İstanbul’da otelde boğularak öldürülen kadının dramı
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otelde boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un (43), 3 çocuğunun babasından boşandığı, ardından dini nikahla yaşadığı Türkmenistan uyruklu kişiden...
Esenboğa Havalimanı’nda hangar kiraya verilecek
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü “Esenboğa Havalimanı 5 Nolu Apron Bölgesinde Bulunan 8 Nolu Hangar Mahalli Kiralama” işi için ihale açtı.
Çorum’da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
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Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHA- BEYOĞLU'nda bulunan otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Beyoğlu Öğüt Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin teras katında...