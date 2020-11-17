Balıkesir’in ‘dikey bahçe’ talebine İBB’den, ‘stres nedeniyle hayatını kaybettiler’ cevabı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sökülen ‘dikey bahçeler’ ve ekipmanların Balıkesir’e verilmesini istemişti. İBB bu talebi, ‘Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir’ gerekçesiyle reddetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen dilekçeyle, kaldırılan ve kaldırılması planlanan bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri ve aydınlatma ekipmanlarını Ekim ayında talep etti. 15 Ekim’de yapılan taleple ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “İyi niyetli bir talepte bulunduk. İnşallah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden olumlu bir cevap bekliyoruz” demişti.

Yaklaşık bir ay sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin talebine cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise, ‘Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir’ gerekçesiyle talebi geri çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin imzasıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“İlgili yazınız ile; Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemelerinde revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve ‘Yaşayan Duvar’ adıyla yeni uygulamanın başlandığı, kaldırılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı sulama ekipmanları konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb.) kamu yararı gözetilerek hibe edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu olan dikey bahçelerin; özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı da strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bakım ve onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin malzemeleri, başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dikey bahçeleri değerlendirmek için iyi niyetle bir talepte bulunduklarını, gelen cevaba ise, polemik yaratmamak adına yanıt vermeyeceğini belirtti.

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