Balıkesir’in ‘Ateş’i hayat kurtaracak

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BALIKESİR, (DHA) – Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi K9 Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin ‘Ateş’ isimli labrador cinsi köpeği, Sakarya’da düzenlenen görev yeterlilik sınavında kendi grubunu birincilikle tamamlayarak başarısını tescilledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alan ‘Ateş’ isimli labrador cinsi köpek, Türkiye geneli Sakarya’da düzenlenen tüm sınavları başarı ile tamamlayarak kendi grubunda şampiyon oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılında şehirde bir ilki gerçekleştirerek bünyesine arama kurtarma ve iz sürme operasyonlarında görev alacak köpekler dahil etti. Olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere getirtilen arama kurtarma köpekleri ile Balıkesir İtfaiyesi daha da güçlendi. Sakarya’da düzenlenen sınavlara, Balıkesir İtfaiye personeli eğitmen Cihan Kurtay ile birlikte katılan Ateş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatına Arama-Kurtarma Görev Yetkisi kazandırarak tescilli bir başarı elde etti.

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EĞİTİM MERKEZİ OLUMLU SONUÇ VERDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “Bu başarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın özel ilgisiyle oluşturulan K9 Eğitim Merkezi’nin tamamen kendi imkan ve kabiliyetinin sonucudur. Bu sonuca göre; görevi hayat kurtarmak olan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’miz de örnek ve öncü konumda sertifikalı ağır kurtarma yapabilen ekip unvanı ile yurt içi, yurt dışı 7/24 nöbette olarak tehlikeye düşmüş her canlının imdadına koşmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BEKLİYORLAR

Tüm dünyada önemli teşkilatlarda arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ve özel olarak yetiştirilip eğitilen; Belçika Mali, labrador ve Alman kurdu cinsindeki köpekler, Büyükşehir İtfaiyesi’nin 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat görev yapıyor. Yurt dışı pasaportlu; 4 Belçika Mali ve 1 Alman kurdu eğitim yeterlilik sınavlarını geçerken Ateş isimli labrador cinsi köpek hem eğitim yeterlilik hem de görev yeterlilik sıvını geçerek uluslararası tescilli arama kurtarma köpeği oldu.