Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

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Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de polisin düzenlediği operasyonlarda, il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde daha önceden tespit edilen 13 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 489,54 gram metamfetamin, 9 kilo 408 gram esrar, 32 sentetik ecza hap, 5 tabanca ve 4 şarjör, 1 tüfek, 11 tüfek fişeği, 11 iz fişeği ve 16 litre kaçak alkol ele geçirilirdi. Polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

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