Balıkesir’de tek katlı ev alev alev yandı

2020 yılı İzmir’e pek uğurlu gelmedi.Bütün dünyanın derdi Kovid-19’un sıkıntıları devam ederken deprem, ardından kuraklık, sonra hava kirliliği geldi.Hava biraz düzelir gibi oldu, yıl boyunca yağmayan yağmur sele döndü.Bilim insanları şimdi deprem için tedbir ve erken uyarı peşinde.