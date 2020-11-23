Balıkesir’de tarihi yapılar restore ediliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile şehir genelindeki tarihi yapılar, yeniden kente kazandırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Devam eden çalışmalar tamamlandığında, Balıkesir’in kültürel ve tarihi dokusuna katkı sağlayacak” dedi.

Balıkesir’in tarihi değerlerini restore edip, kente kazandırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Marmara, Edremit, Karesi ve Havran ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda ve kent merkezindeki tarihi çeşmelerde restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, tarihi binaların; tadilat, onarım ve restorasyonları ile Havran Belediyesi ortaklığında Terzizade Saadettin Bey Konağı’nı da restore ediyor. Ayrıca projeleri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 7 tarihi çeşmenin; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerçekleştiriliyor.

MARMARA’DA TARİHİ BİNA KENT MÜZESİ OLACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “1905 yılında Marmaralı Pantelis ailesinden; Kaptan Vasilis, Zannis ve Dimitris tarafından toplanan paralarla Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, bir dönem Jandarma Karakolu ve bir süre de Hükümet Konağı olarak hizmet veren taş binanın, kent müzesine dönüştürülmesini için Büyükşehir Belediyesi olarak, restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlçede turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan kent müzesinde, bölgede çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek” dedi.

TARİHİ EDREMİT EVLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Başkan Yılmaz; Edremit Kaymakamlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi iş birliğinde yürütülen ‘Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi’ kapsamında 35 binada restorasyon çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Başkan Yılmaz, Edremit’in eski evlerinin yeniden hayat bulacağı proje ile bölgenin tarihi ve kültürel yapısı ile yeni bir çekim merkezi olması hedeflendiğini söyledi.

ATATÜRK’ÜN HATIRASI YAŞATILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Karesi Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi’nde de restorasyon çalışmaları başladı. Bölgenin geleneksel ev mimarisini yansıtan ve halen konut olarak kullanılan Osmanlı Dönemi’nin sonlarında inşa edilen yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihtiyaca göre kullanıma açılacak. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934’te Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı’nın, Balıkesir’de, Atatürk’ün hatıralarını yaşatmak amacıyla aslına uygun bir şekilde restore edilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Ayrıca belediyemizce projelendirilen 7 çeşmenin; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.”

FOTOĞRAFLI