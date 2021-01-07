Balıkesir’de kazalar, mobese kameralarına yansıdı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.

Balıkesir’de yaşanan trafik kazaları, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaların, sürücülerin kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi’nde de 2 sürücünün, kavşakta geçiş üstünlüğü kuralına uymayarak kaza yaptığı anlar görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.

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