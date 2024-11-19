Kaza, saat 14.00 sıralarında 2080 Sokak üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan 2080 Sokağa çıkmak isteyen İ.G. idaresindeki 10 APL 807 plakalı eşya taşımakta kullanılan 3 tekerlekli motosiklet, sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail E.İ. idaresindeki 10 AJF 14 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA Ajansı