Balıkesir’de jandarmadan emniyet kemeri denetimi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de jandarma tarafından gerçekleştirilen ‘Emniyet Kemeri Denetimi’nde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144’üne, 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı. 32 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nce, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla farklı noktalarda ‘Emniyet Kemeri Denetimi’ yapıldı. Denetimlerde kontrol edilen 2 bin 149 araçtan 144’üne, 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı. 32 araç trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI