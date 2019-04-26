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26 Nisan 2019
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Balıkesir’de iğrenç olay

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu’nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.

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