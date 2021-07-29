Balıkesir’de çevreci otobüsler yollara çıkıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir içi toplu taşımada kullanılacak olan otobüsleri değiştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Toplu ulaşımda enerji verimliliği sağlanması amacıyla çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım alanındaki çalışmaları devam ediyor. Sağlıktan çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek temiz enerjili (CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs faaliyete başlayacak. Araçlar, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Vergi Dairesi arkasında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajında gerçekleştirilecek lansmanla hizmete alınacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu ulaşımda enerji verimliliği sağlanması amacıyla çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edildiği belirtildi. Otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla da engelli rampaları bulunacak.

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DOĞAYA SALINAN KARBONMONOKSİT MİKTARI AZALACAK

Sürdürülebilir şehirler konseptinin Balıkesir’de uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi kentsel ulaşımda uygulamaya koyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “CNG yakıtlı araçlar için bir de dolum istasyonu kurduk. 2 Ağustos’tan itibaren Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz enerjili otobüslerle, yıllık 2 milyon 660 bin 688 gram daha az karbon monoksit salınımı yapılacak. Çevre sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçilecek. Ayrıca otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunuyor. Ayrıca aynı gün Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet verecek 2 yeni engelli aracının da tanıtımı yapılacak. Engelli araçları, Balıkesir Valiliği Açık Kapı Birimi ve Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.