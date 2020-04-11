Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagözün’ün (55) iş yerinin yanındaki arazide yetiştirdiği ördek ve kazları, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bekçiler besledi.

Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagöz, iş yerinin yanındaki arazide yetiştirdiği ördek ve kazlarına, yem vermek için evden çıkmak istedi. Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak, hayvanlarının aç ve susuz kaldığını, bu nedenle iş yerinin yanındaki araziye gitmesi gerektiğini söyledi. Karagöz’ün evden çıkmasına izin verilmezken bölgeye yönlendirilen bekçiler hayvanlara yem ve su verdi.

Fikret Karagöz, “Savaştepe’de mobilya işiyle uğraşıyorum. İş yerimin yanında bulunan arazimde hobi amacıyla tavuk, ördek ve kaz besliyorum. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanlarıma yem ve su veremedim. ‘Hayvanlarım açlıktan ölmesin’ diye Savaştepe emniyetini arayarak, yardım istedim. Sağ olsun onlar da gidip hayvanlarımı yemlediler ve su verdiler. Allah hepsinden razı olsun” dedi.