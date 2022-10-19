Balıkesir’de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsü devrildi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde Eda Onak yönetimindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil, Yalçın Balık kontrolündeki 10 M 00082 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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