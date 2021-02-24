Balıkesir Valisi Şıldak: Maalesef son döneme yüksek vaka ile giriyoruz

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de sokağa çıkma kısıtlamalarında verilen izinlerin suistimal edildiğini belirten Vali Hasan Şıldak, diğer illerdeki düşüşlere karşın il genelinde, Covid- 19’un en yoğun görüldüğü kasım- aralık ayından daha fazla bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bu durumun bağışıklık oluşmada yaşanan oranın düşüklüğü ve ilimizin coğrafi olarak hareketli bir güzergah üzerinde olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların dışındaki diğer sebepler de mutasyon ve rehavet” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, ildeki pandemi sürecinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Valilik Necatibey Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Refik Budak, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Ramazan Karamanlar, Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürü Müjdat Keskin katıldı.

Ülke genelinde kademeli normalleşme sinyalleri verilirken, Balıkesir’de yaşanan pozitif vaka sayısındaki yükselişin değerlendirildiği toplantıda, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, koronavirüs salgınında ildeki genel durumla ilgili bilgilendirmede bulundu. Son iki haftadır yaşanan tırmanışın tekrar kontrol altına alınabilmesinin en başından beri bilinen maske- mesafe- temizlik kurallarına uyulmasıyla mümkün olduğunun altı çizildi.

‘SON DÖNEME YÜKSEK VAKA İLE GİRİYORUZ’

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vaka sayısında tekrar düşüş eğilimine geçilmesi için yapılması gerekenlerin de görüşüldüğü toplantıda şunları söyledi:

“1 Mart’tan itibaren kademeli normalleşme olacağı bilinmekte. Bu geçiş, illerin vaka sayıları ve aşı durumuna göre değerlendirilecek. Maalesef son döneme vaka yükselişiyle giriyoruz. Çevremizdeki şehirlere baktığımızda vaka sayısının fazla olduğu kasım- aralık aylarında bile böylesine bir yoğunluk yaşamadık. Kasım- aralık aylarında sağlık sistemi olarak hiçbir sorun yaşamadık, belli bir sayının üzerine çıkmamayı başardık. Fakat şimdi diğer iller bizden daha düşük seyrediyor. Bunun, bağışıklık oluşmada yaşanan oranın düşüklüğü ve ilimizin coğrafi olarak hareketli bir güzergah üzerinde olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların dışında bir diğer etken de mutasyon. Yükselişin bir diğer sebebi de rehavet. Maalesef vatandaşlarımızda bir rehavet oluştu. Bu da artışa sebep oluyor. Özellikle son üç günde yükseliş mevcut. Yöneticiler olarak bizlere çok iş düşüyor. Özellikle iki gündür tedbirlerimizi çok sıklaştırdık. Bütün denetimlerimizi iki ay öncesinin de üzerine çıkarmış durumdayız. Bugün rehavete kapılmadan denetim ve tedbirlerimize devam etmek durumundayız. Bilhassa işletmeler ve esnafımız daha dikkatli olmalılar. Bizler vatandaşımıza ve esnafımıza sürekli sesleniyoruz. İşi şu anda çok sıkı tutmamız gerekiyor. Vaka sayılarını düşürerek kademeli normalleşmeye en hızlı ulaşmanın yolu işi sıkı tutmaktan geçiyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı istisnalar getirildi. Söz konusu istisnaların özellikle son bir aydır suiistimal edilmesi durumu var. Bunların denetimlerinin de çok iyi yapılması gerekiyor. Suistimale müsaade edilmemeli.”

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