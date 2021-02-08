Balıkesir Polisi, aranan 99 kişiyi yakaladı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR il merkezi ve ilçelerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 99 kişi yakalandı, 40 silah ile 277 mermi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla denetimler yapıldı. Kent merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Manyas, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 1-7 Şubat günleri arasında yapılan denetimde, haklarında arama kararı bulunan 99 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Denetimde 23 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 277 mermi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI