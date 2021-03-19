Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)- BALIKESİR merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cezaevlerindeki PKK/KCK’lılara finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye hükümlü ve tutuklulara

finans sağlayan şüphelilere yönelik, Balıkesir ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak’ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Saat 07.00’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na getirilerek, sorguya alındı.

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