Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 52'si mağarada, 16'sı minibüste, 5'i de metruk evde olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe...