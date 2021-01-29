Balıkesir merkezli 58 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 126 şüpheli serbest

Köse Musa Paşa, III. Selim’e ve onun yürütmekte olduğu Nizam-ı Cedid yeniliklerine muhalif olan kesimdendi. Ancak “Haşhaşî taktiği” ile kendisini mükemmel gizliyor ve padişaha dost gibi görünüyordu. Onun en büyük destekçisi ise devrin Şeyhülislamı Ataullah Efendi idi.