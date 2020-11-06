Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR (DHA)- BALIKESİR merkezli 4 ilde, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararının alınmasının ardından Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları tarafından Balıkesir merkezli İstanbul, İzmir ve Van illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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