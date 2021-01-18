Balıkesir İtfaiyesi, 2020’de 8 bin 893 olaya müdahale etti

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2020 yılında 8 bin 893 olaya müdahale ederek, bin 246 vatandaş ile 2 bin 301 hayvanı kurtardı. İtfaiyenin, 2019 yılında 7,59 olan ortalama müdahale süresi 1 dakika düşerek, 2020’de 6,57 dakika oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ildeki 20 ilçenin tamamında 40 istasyondaki 694 personeli ile faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde toplam 8 bin 893 yangın, kurtarma, trafik kazası, su baskını ve su altı- su üstü arama- kurtarma olayına müdahale eden Balıkesir İtfaiyesi, bin 246 vatandaşı kurtardı. Ekipler ayrıca, ağaçta, kuyuda ve dağda mahsur kalan 2 bin 301 hayvanı kurtardı.

MÜDAHALE SÜRESİ 1 DAKİKA DAHA HIZLANDI

Balıkesir İtfaiyesi’nin yaklaşık 15 bin kilometrekarelik geniş bir alanda hizmet verdiğini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekiplerin 2019 yılında 7 dakika 59 saniye olan müdahale süresinin, 2020 yılında 1 dakikanın üzerinde gelişme göstererek 6 dakika 57 saniyeye düştüğünü söyledi. 2020 yılında toplam 5 bin 500 yangına müdahale edildiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında İzmir başta olmak üzere deprem bölgelerinde de itfaiye ekiplerimiz görev yaptı. Son bir yıl içerisinde bin 585 iş yerinin yangın güvenliği açısından denetimlerini gerçekleştirerek pandemi dönemi öncesinde, 400 kurum ve kuruluşta 44 bin 662 kişiye olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi” dedi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER YETİŞİYOR

Başkan Yücel Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmeye devam eden itfaiyemiz, 2020 yılı içerisinde 555 gönüllü itfaiyecinin teorik eğitimlerini tamamladı, 67’sinin de tüm eğitimlerini tamamlayarak, belgelerini teslim etti. Pandemi sürecinin sona ermesinin ardından pratik eğitimlere başlanarak belgeleri teslim edilecek. Ülkenin en donanımlı ve güçlü itfaiye teşkilatlarından olan Balıkesir İtfaiyesi, 21 hızlı müdahale aracı, 37 ilk müdahale aracı, 15 çok maksatlı müdahale aracı, 45 merdivenli araç, 14 su ikmal aracı, 1 köpük- su kulesi, 2 orman aracı, 8 kurtarma aracı ve 22 hizmet aracı olmak üzere toplam 165 araç ile olası yangın ve kurtarma olaylarına karşı teyakkuzda bekliyor. Ayrıca 13 kurtarma botu, 4 jetski ile de iç sularda ve kıyı şeridinde oluşabilecek boğulma ve can kurtarma olaylarına karşı her zaman hazırlıklı olan itfaiye birimimizde, 118 dalgıç pompa ve 77 motopomp da olası su baskınları için hazır bekletiliyor.”

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