Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden kadın girişimcilere yonca desteği

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de kadın istihdamına ve kırsal kalkınmaya oldukça önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne yonca desteğinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kadın istihdamına ve kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2013 yılında kadın girişimciler tarafından kurulan Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, yonca desteğinde bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) projesi kapsamında sürü yönetim sertifikası bulunan kooperatif üyesi 25 kadına; 15 koyun ve 1 koç desteğinde bulunuldu. 3 yıl boyunca devam edecek projeyle toplamda 75 kadına istihdam sağlanacak. Projenin desteklenmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi ve çoğaltılması için kadınlar her yıl sisteme birer dişi kuzu verecekler. Böylelikle yeni kadın girişimcilerde sisteme dâhil olabilecek.

DESTEKLER SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, Gönen Tuzakçı ve Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni desteklemek için yonca teslim ettik. Bu vesileyle tesislerini de ziyaret etme ve inceleme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir hizmetleri var. Biz de onlara hem yem desteğini devam ettirip hem koyun desteğinde bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

KADIN DOSTU BELEDİYE

Bu desteklerin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var, “Koyunculukta en önemli şey yem girdisinin azaltılmasıdır. Bütün bu destekler, yapılan kolaylıklar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin desteği ve kadın dostu oldukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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