Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri şehirdeki mamatiklere mama doldurdu, belirlenen meydan ve parklardaki noktaların yanı sıra mesire alanlarında da yemleme yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, sokak hayvanlarını aç bırakmamak için sokağa çıkma kısıtlamasında mamatiklere, kent genelindeki meydanlara, parklarda belirlenen noktalara ve mesire alanlarında yaşayan hayvanlara mama bıraktı. Aynı zamanda kent genelinde yine belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mama dağıtım işlemelerinin hafta sonu ve hafta içi aralıksız şekilde devam edeceğini söyledi.

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli tüm personelin sokak canlıları ile yakından ilgilendiklerini söyleyen Radyoloji Teknikeri Tuğba Nur Kurtbaş, “Normal günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı zamanlarda da bizler tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Sokak canlılarımızın beslenmeleri ve sağlıkları için ekiplerimizle biz 7 gün 24 saat buradayız ve burada da olmaya devam edeceğiz. Sizler de kapınızın önüne bir kap mama, bir kap su koyarak yardımcı olabilirsiniz. Sokak canlılarımızı sevgisiz ve mamasız bırakmıyoruz” dedi.

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