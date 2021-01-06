Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi güçleniyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için istasyon sayılarını artırarak, Bigadiç ile İvrindi’ye afetlere dayanıklı bina inşa ediyor. Balya, Dursunbey, Gömeç ve Gönen itfaiye binalarında da yenileme çalışmaları başlatılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 20 ilçenin tamamında 40 istasyon 694 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bigadiç ile İvrindi’ye modern ve afetlere dayanıklı itfaiye binaları inşa ettiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balya, Dursunbey, Gömeç ve Gönen itfaiye istasyonlarında da yenileme ile güçlendirme çalışmaları başlatacak.

Balıkesir İtfaiyesi’nin eğitimli ve kalifiye personelinin yanı sıra son teknoloji ekipmanlarla modern binalarda hizmet verdiğini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Ayrıca Dursunbey’de, çevreye uyumlu yeşil bina teknolojilerine uygun bir tesis inşa edilmesi planlanıyor. Balıkesir’de bir ilk olacak yeşil bina teknolojisiyle yapılacak tesis için yer belirlendi, yakın zamanda projesi için çalışmalar başlatılacak. Sürdürülebilir çevre politikasına sahip, kurulduğu araziyi en verimli şekilde değerlendiren, geri dönüşümlü yapı malzemelerini kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, ısıtma-soğutma ve aydınlatmada az enerji harcayan, gün ışığından uygun şekilde yararlanan, katı atık yönetimiyle daha az atık üreten yeşil bina konseptine uygun olarak yapılacak tesisin çevreye verilen zararı azaltması hedefleniyor” dedi.

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