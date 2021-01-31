Balıkesir Ayvalık’ta dubleks daire icradan satılacak

Ayvalık İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Balıkesir Ayvalık’ta dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, alıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Köprübaşı mevkii Cilt :199, Sayfa: 19654 Ada : 186, Parsel : 583, de tapuya kayıtlı 3.379,96 m2 miktarında 1/18 arsa paylı Arsa vasfında Zemin ve Birinci Kat A TipiBağımsız Bölüm: 2 adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 18 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 12 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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