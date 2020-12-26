Balıkçının silahla vurduğu kuğu tedaviye alındı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde bir balıkçının tüfekle ateş açması sonucu ayaklarından yaralanan kuğuyu köylüler kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuğu, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kurucaşile ilçesi Karaman köyündeki sahile yakın evlerde oturan vatandaşlar silah sesi duyunca dışarı çıktı. O sırada sahilden ayrılan mavi bir balıkçı teknesinden kumsalda bulunan kuğuya ateş edildiği görüldü. Vatandaşların bağırması üzerine tekne denize açılırken, köyde yaşayan Kemal Kaptan ve köy muhtarı Nazif Kamış, yaralanan kuğuyu aldı. Muhtar Kamış durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler kuğunun bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandığını tespit ederken, tedavisi için veteriner hekime götürüldü. Kuğunun sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Kuğunun tedavisinin ardından rehabilitasyon için Zonguldak Gökçebey’deki hayvanat bahçesine gönderileceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kuğuyu vuran balıkçının bulunması için çalışma başlattı.

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