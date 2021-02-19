Balıkçının, evinin önündeki takası yandı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın paylaştığı 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası ile ilgili, "Her ne kadar...