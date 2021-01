Balıkçılık ve Su İşleri Genel Müdürü Atalay: Böyle bir katliama müsaade edemezdik

Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su İşleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, hamside av yasağını 28 Ocak’a uzattıklarını hatırlatarak, bazı balıkçıların küçük hamsileri yakalayıp elekten geçirerek, katliam yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi. Atalay, “Yasal sınırın üstündeki hamsiyi ayırıp, diğer küçük hamsileri açıkta kimseye görünmeden denize bıraktıklarını tespit ettik. Böyle bir katliama müsaade edilmezdi. Boyu 9 santimetre olmamış hamsiyi hiç bir yerde avlatmayacağız, bu sezon sonuna kadar sürse bile” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını 8-18 Ocak 2021 tarihleri arasında 10 gün süreyle İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurdu. Bu sürede hamsinin yine avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında kaldığı ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda ticari amaçlı hamsi avcılığını durdurma 28 Ocak’a uzatıldı.

‘HAMSİMİZİ KORUMAYI HEDEFLEDİK’

Balıkçılık ve Su İşleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, DHA’ya yaptığı açıklamada özellikle Karadeniz’de bol miktarda hamsi olduğunu, hamsinin hareketlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Atalay, “Özellikle Doğu Karadeniz’deki hamsinin boyca ve ağırlıkça çok küçük olduğunu fark ettik. Batı Karadeniz ve Marmara’daki hamsi sürülerinin ise kondisyon bakımından gayet iyi ve avlanabilir olduğunu tespit ettik. Doğu Karadeniz’deki balıkların avlanmasının her hangi bir ekonomik değer taşımadığını fark eder etmez belki de tarihte ilk kez sezon içerisinde hamsi avcılığına kısıtlama getirdik ve durdurduk. Bu sayede hem ekonomik değer kazanacak hem de gıda değeri kazanacak hamsimizi korumayı hedefledik. Dolayısıyla biz hiç bir şekilde 9 santimetrenin altındaki hamsiyi avlatmayacağız” dedi.

‘STOKLARDA YETERİNCE HAMSİ VAR’

Atalay, bu sene palamutla başlayan balıkçılık sezonunun özellikle Karadeniz’de, Ege’de, Marmara’da hatta Akdeniz’de çok verimli geçtiğini belirtti. Bütün balıkların zamanında ve sırasıyla geldiğini söyleyen Atalay, balıkçıların gayet güzel para kazandığını vurguladı. Piyasada balık sıkıntısı olmadığını ve yasağın hamsiye erişime bir engel teşkil etmediğini belirten Atalay, “Piyasada da hamsiyi yakından takip ediyoruz. Bu yıl reelde 140 bin ton civarında balık unu işleme fabrikalarına hamsi verildiğini ve bundan daha fazlasının piyasaya gıda olarak verildiğini de biliyoruz. 260 bin tonla 300 bin ton arasında hamsi bu sene yakalandı. Batı Karadeniz’de yani boğazdan Bulgaristan’a kadar olan kısımda hamsi avcılığı yapılıyor. Gayet de güzel hamsi çıkıyor. Marmara’da da ciddi manada hamsi avcılığı var. Oradan da yasal kurallara uygun şekilde hamsi avcılığı yapılıyor. Stoklarda da yeterince hamsi var. Dolayısıyla ülkemizde balık sıkıntısı yok. Sezon içerisinde de yeterince avlandı. Ne arzda ne de başka bir alanda, problem olmayacak” dedi.

‘BÖYLE BİR KATLİAMA MÜSAADE EDİLEMEZDİ’

Atalay, tarihte belki ilk defa sezonda yasak getirdiklerine dikkat çekerek, bazı balıkçıların küçük hamsileri yakalayıp elekten geçirerek, katliam yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi. Atalay, “Büyük bir sürüyü tekne fark ediyor ve sarıyor; teknelerin içindeki sistemler çok gelişti. Sürülerin içindeki bireylerin kaçar santimden oluştuğunu biliyorlar. Ancak yine de sarıp güverteye alıyorlar. Sonra onları elekten geçirerek yasal sınırın üstündeki hamsiyi ayırıp, diğer küçük hamsileri hemen açıkta kimseye görünmeden denize bıraktıklarını tespit ettik. Böyle bir katliama müsaade edilmezdi. Bu durumu Bakanımıza da arz ettik. Onun da desteğiyle birlikte Doğu Karadeniz’de hamsi avcılığını yasakladık” dedi.

‘SEZON SONUNA KADAR SÜRSE DE AVLATMAYACAĞIZ’

Atalay, yasağın gerekirse sezon boyunca devam edebileceğini kaydederek, “Hamsiyi her tarafta izliyoruz; boyu 9 santimetre olmamış hamsiyi hiç bir yerde avlatmayacağız, bu sezon sonuna kadar sürse bile. Eğer Gürcistan’dan ve Rusya tarafından farklı iri hamsi sürüleri sularımıza girerse lokal ve bölgesel olarak o bölgelerde avcılığa müsaade edebiliriz. Lakin böyle bir durum olmaz ise sularımızdaki 9 santimetrenin altındaki hamsiyi avlatmayacağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI