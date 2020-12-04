Balıkçılarda ‘balon balığı’ sevinci

Soner AYDIN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- KIZILDENİZ üzerinden Akdeniz sularına giren istilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair karar Mersinli balıkçıları sevindirdi.

Kızıldeniz üzerinden Türk kara sularına giren istilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair tebliğ, önceki gün Resmi Gazete’de yayınlandı. Toplamda 1 milyon adete kadar her biri için 5 lira destekleme ödemesi yapılacak balon balığı kararı, Mersin’de balıkçıları sevindirdi.

Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kayan, balıkçılar olarak kararı olumlu bulduklarını söyledi. Balon balığının Akdeniz kıyılarında türeyerek sayılarının arttığını belirten Kayan, “Çok yerinde ama biraz geç alınmış bir karar. Balon balığı kıyılarımızda iyice türedi. Balıkçılığa zarar veriyor. Bu balık ağlarımızı yırtıp, balık türlerine zarar veriyor. Yenilmediği için yakaladığımızı tekrar denize atıyoruz. Şimdi ağlarda çıkan balon balığının kuyruğunu kesip Tarım İl Müdürlüğü’ne vereceğiz. Karşılığında para alacağız. Hem denizlerimiz için hem de balıkçı için güzel bir karar. Pazartesi gününden itibaren başlayacağız, bekliyoruz” dedi.

Balıkçı Kemal Kaçan da kararın son derece yerinde olduğunu bularak, “Ağlarımızda günlük 20-25 tane balon balığı çıkıyor. Bu balık ağlarımıza çok fazla zarar veriyor. Hem ağa takılan balığı yiyor hem de ağı yırtıyor. Bu aralar da sayıları arttı. Böyle bir karar çıkması bizi mutlu etti. Günde kaç tane yakalayacağımızı bilmiyoruz ama üzerine düşersek 100 tane kadar yakalayabiliriz” diye konuştu.

BALON BALIKLARI KARAYA ÇIKARTILAMAYACAK

Tebliğ, balon balığı yakalayan balıkçılara yapılacak ödemeyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara ödeme yapılacak. Uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek. 1 milyona ulaşıldığında ise Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden alım durdurulacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar, destekleme kapsamına alınmayacak. Balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde, ihtiyaç duyulan koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

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