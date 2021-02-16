Balık tutmaya gittiği denize düşerek boğulan uzman çavuş toprağa verildi

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesiyle sokak, park ve meydanlar kalabalıklaştı. Dışarıda sosyal mesafe ve maske kuralına ise uyulmadığı...