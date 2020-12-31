Balık tutmak için botla denize açılan Ali, akıntıya kapılarak kayboldu

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için şişme botla denize açılan Ali Nail Gündoğan (23) akıntıya kapılarak, kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri, talihsiz genci arıyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevlik Bölgesi’nde meydana geldi. Oltayla balık tutmak için şişme bot ile denize açılan Ali Nail Gündoğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Ekipler, Gündoğan’ı bulmak için denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu ve bugün devam eden çalışmalarda kayıp gence ve bota ulaşılamadı.

Haberi alan gencin yakınları ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

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