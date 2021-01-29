BALE SANATÇILARI DERNEĞİ’NDEN BALE ANTRENÖRLÜĞÜ KURSUNA TEPKİ

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından ‘bale antrenörlüğü’ programı açılmasının ardından Bale Sanatçıları Derneği duruma tepki göstererek “Bale spor değil sanattır” kampanyası başlattı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından 6-12 Mart tarihleri arasında 56 saatlik ‘bale antrenörlüğü’ programı yapılacak. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tepki verilmesinin ardından bale ve modern dans branşları kurslarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bale Sanatçıları Derneği bugün düzenlediği basın toplantısında sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

“BALENİN SPORLAŞTIRILMASI ÇOK YANLIŞ”

Bale Sanatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Tarlak, “Eğitim müfredatının belirleyenler dans federasyonu. İki gün sonra değiştirmeyecekleri ne malum. Tamamen yönetmeliğe ve yasaya dayanan, Milli Eğitim kurumları olarak böyle bir inisiyatifte, ayrıcalıkta bulunmamalı. Suiistimale açık olmamalı. Yarışması yapılabilen her branş spordur demişler. Baleyi de bu şekilde bünyelerine almışlar. Bale yarışmaları zaten yapılabiliyor. Bunun için bir federasyona bağlı olmaya gerek yok” dedi. Tarlak, “Bu durumun dünyada bir örneği yok. Hiçbir şekilde de duyulmamalı. Bu çok büyük ayıp. Balenin sporlaştırılması, bu alana sokulması çok yanlış” diye konuştu.

“SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ”

44 yıldır bale okulu işleten balerin Gülnur Bayburt, “Hepimiz çok üzüldük. Şoke olduk ama kazanacağımızdan eminim. Bir bale antrenörünün olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bu kavramlar baleye hiç yakışmıyor. Yarışması olan her şey spor diyorlar. Resim, piyano, opera yarışmaları da var, o zaman onlar da spor. Biz bunlara göz yumarsak yarın müziğe de spor diyecekler. Biz okullarda 14 yıl eğitim veriyoruz. Bunlar çok kısa bir eğitim süresi belirttiler. 14 sene nerede 1 sene nerede. Bir çocuğun gelişebilmesi, kaslarının oturabilmesi için defalarca aynı hareketi yapıyorlar. En esnek bir vücut bile olsa böyle hızlı program uygularsanız sakatlığın önüne geçilmez” ifadelerini kullandı.

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