Baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta polisinin yaptığı kontrollerde baldızından emanet aldığı otomobille uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı.

Olay, Muş-Bitlis karayolundaki polis uygulama noktasında gerçekleşti. Polis noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek Thor’la birlikte arama yapan polis, tavan arasındaki zulada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin Elazığ’da yaşayan baldızından emanet aldığı araçla gittiği Van’dan metamfetamin maddesini aldığı belirlendi. Van’dan Elazığ’a doğru yola çıkan şüpheli Muş’ta yapılan operasyonla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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