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      Spor Gündemi ve Haberleri

      Takım kurgumuz farklı olacak

      Editör -
      Süper Lig'in 5. haftasında, Stancu ve Ceyhun'un karşılıklı golleriyle Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanmak, 3 puanla...
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Hacettepe tek gole teslim

      Editör -
      TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Hacettepe evinde Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip daha üstün ve...
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Bal’da kalk borusu çaldı

      Editör -
      TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2019-2020 sezonu pazar günü oynanan ilk hafta maçlarıyla start aldı. 4 Ankara takımının yer aldığı 6. Grup'ta,...
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