Balda 41,5 milyon dolarlık ihracat

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Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı’nca 2003 yılından bu yana arıcılara toplam 862 milyon TL destek sağlanırken yıllık bal üretimi de arttı. 2002 yılında 74 bin 554 ton olan bal üretimi, 2021 yılında yüzde 29 artışla 96 bin 344 tona ulaştı. 2022’nin ilk 11 ayında 41,5 milyon dolar değerinde 16 bin ton bal ihracatı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, arıcılığa 2003 yılından bu yana destekler sağlandı. Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arıcılara, 2022 yılında arılı kovan başına destekleme miktarı yüzde 50 artırılarak 30 TL, damızlık ana arı desteklemesi yüzde 25 arttırılarak 100 TL olarak uygulandı. 2003 yılından itibaren arıcılara, Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında toplam 862 milyon TL destek sağlandı. Verilen destekler ile arılı kovan, bal üretimi ve arıcılık işletme sayısında artış yaşandı.

BAL ÜRETİMİ ARTTI

2002 yılında 74 bin 554 ton olan bal üretimi, verilen desteklerle birlikte 2021 yılında yüzde 29 artışla 96 bin 344 tona ulaştı. 4,1 milyon olan arılı kovan sayısı ise 2021 yılında yüzde 110 artışla 8,7 milyona çıktı. Bu artışlar ihracat oranlarına da yansıdı. 2022’nin ilk 11 aylık döneminde 41,5 milyon dolar değerinde 16 bin ton bal ihracatı yapıldı. .

Arı üretim kapasitesi, arıcılıkta tamamen doğaya ve iklime bağlı olduğundan yıllara göre üretim miktarlarında değişiklik yaşansa da bakanlık tarafından arıcılıkta verimliliği ve arıcının gelir düzeyinin arttırılmasına yönelik bal üretiminin yanında, diğer arı ürünleri üretiminin özendirilmesi ve arttırılmasına yönelik destekleme ve projeler de geliştirildi. Yeni arıcılık konaklama noktalarının belirlenmesi, bal ormanlarının tesisi ve gezginci arıcıların konaklama sorunlarının giderilerek işletmecilikte birim alandan rasyonel fayda sağlanmasıyla kovan başı verimin de artırılması hedeflendi. Yakın hedefte kovan başı bal veriminin 11 kilogramdan 14 kilograma çıkarılması hedeflendi.

ARICILIK HARİTASI OLUŞTURULDU

Üreticilerin arıcılıkla ilgili verilere ulaşabilmesi için Türkiye Arıcılık Haritası oluşturuldu. Harita sayesinde, arıcılıkla ilgili birçok veri ve istatistiki bilgi tek bir yerde toplandı. İl bazlı bilgiler içeren haritada illerin arıcılıkta ne durumda olduğu, sıralaması ve potansiyeli hakkında bilgiler yer aldı. Haritanın ‘Tarım Cebimde’ mobil uygulamasının içine adapte edilmesiyle vatandaşların daha kolay ve rahat kullanması hedefleniyor. Harita, Türkiye geneli ve illere göre ayrı ayrı hazırlandı. Renk skalası ile belirtilmiş üretici sayısı, kovan sayısı, bal üretimi ve kovan başı bal verimi, ülke genelinde üretimi yapılan bal çeşitleri ve bu balların illere göre dağılımı yer aldı. Ayrıca, illerde en çok üretimi yapılan bal çeşitleri, tescil edilmiş coğrafi işaretli ballar, damızlık ana arı üreten iller ve kapasiteleri, damızlık ana arıların ırk özellikleri ve tescilleri de haritada var.

8 MİLYON 733 BİN KOVAN VAR

Haritada yer alan bilgilere göre, Türkiye’de coğrafi işaret almış 25 tescilli bal bulunuyor. Farklı illerinde lavantadan pamuğa, narenciyeden anasona kadar ticarete konu 24 çeşit bal üretiliyor. 81 ilin tamamında bal üretimi yapılırken ülkede toplam 8 milyon 733 bin kovan bulunuyor.

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, haritanın tüm vatandaşların erişimine açık olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Arıcılık Haritası uygulaması tüm vatandaşlarımızın erişimine açık olup öncelikli hedef kitlemiz, arıcılık alanında çalışan kurum ve kuruluşlar, arı üreticilerimiz, arı ürünleri tüketicileri ve arıcılığa meraklı vatandaşlarımızdır. Arıcılık sektöründe önem arz eden bilgi ve sayısal verileri içeren Türkiye Arıcılık Haritası’nın faydası; üreticilerimizin ve tüketicilerimizin bütün güncel bilgilere tek bir dijital ortamdan ulaşmasını sağlamaktır” dedi. (DHA)

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