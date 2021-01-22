Bala’da 31.500 m² tarla icradan satılacak

Ankara Bala İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Bala’da bulunan 31.500 m² tarla satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen tarla hakkında ilan metninde şu bilgilere yer verilirken: “Ankara İl, Bala İlçe, 171 Parsel, Tepeköy Mahallesinde Bulunan Taşınmaz İmarsız Parsel Paftasına Uygun Olarak Zemine Uygulanarak Tespiti Yapılmıştır. Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu Kuru Şartlarda Tarımsal Faaliyetlerin Yürütüldüğü Ve Taşınmazın Üzeriden Her Hangi Bir Muhtesatın Olmadığı Tespit Edilmiştir.”

Tarlanın satışı için 1.Satış Günü 25 Şubat 2021 günü, 2. Satış Günü ise 25 Mart 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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