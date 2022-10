BAKLAVANIN TADI TUZU KALMADI KİLOSU 300 TL

- Reklam -

Baklava imalatçısı Hidayet Karabulut,” Şu anda zamlardan dolayı baklavanın kilosu 300 TL olması gerekirken, bizler düşük fiyatlara zararına satış yapıyoruz. Biz esnaf olarak kar yapmayı unuttuk. Gelen müşteri ürünlere yapılan 2 TL’lik zamma tepki veriyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Son zamanlarda temel gıda ürünlerine gelen zamlar tatlı sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tatlıcıların günlük olarak kullandığı yağ, şeker ve süt ürünlerine gelen zamlar hem vatandaşları hem de tatlıcıları kara kara düşündürüyor. Temel gıda ürünlerine gelen zamlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Baklava İmalatçısı Hidayet Karabulut, geçen sene on altı litrelik yağı 220 TL’ye alırken, bu sene 850 TL’ye aldıklarını söyledi.

‘GEÇEN SENE ŞEKERİN ÇUVALI 180 TL’YDİ, BU SENE 1200 TL’

Baklava imalatçısı Hidayet Karabulut,” 37 yıldır baklava işi yapıyorum. İş hayatım boyunca ben böyle bir zor dönem görmedim. Geçen sen mazotun litresi 7 TL iken bu sene 28 TL, şekerin çuvalı geçen sene 180 TL iken, bu sene 1200 TL. Aynı zamanda söylemediğim birçok ürünün fiyatı da artmış durumda. Doğalgaz, elektrik, su faturalarına da gücümüz yetmiyor. Bir işletmenin doğalgaz, elektrik, su faturalarının toplamına aylık 50 bin TL ödemesi gerçekten belimizi büküyor. Durum böyle olunca ne vergini ödeyebiliyorsun ne de borcunu tahsil edebiliyorsun. Ürünlere zam yapsan müşteri dükkanına uğramıyor. Birde tatlı insanlar tarafından son tercih edilen bir ürünlerdir. Vatandaş önce karnını doyuracakta sonra gelip tatlı yemeyi düşünecek” dedi.

‘BORÇLARIMIZA TAKLA ATTIRIYORUZ’

Baklava maliyetinin geçen seneyle bu yılın arasında yüzde 400 zamlandığını söyleyen Karabulut,” Fıstığın kilosu geçen sene 230 TL iken bu sene 500 TL. Geçen sene asgari ücret 2.800 TL iken, bu dönem 5.500 TL. Gıdadaki ham madde artışı da bizim belimizi büküyor. Bir ay önce yumurtanın kolisini 35 TL’ye alıyordum, bu ay 75 TL’ ye alıyorum. Artan fiyatlara esnaf olarak yetişemiyoruz. Durum böyle olunca günü kurtaramazsak toptancılara borçlanıyoruz. En önemlisi borca takla attırıyoruz. Geçen sene bir gün ekonomi düzelir mantığıyla artık hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ARTAN MALİYETLERDEN DOLAYI MÜŞTERİ KAYBIMIZ ÇOK FAZLA’

Karabulut,” Geçen sene baklavanın kilosu 50 TL’ydi. Bugün artan maliyetlerden dolayı baklavanın kilosu 300 TL olması gerekirken şu an 80 TL. Bu fiyatlar maliyetlerimizi kurtarmıyor. Zamlar gelmeye başladıktan sonra yüzde elli müşteri kaybımız var. Ürünlerimize zam yapsak gelen müşterilerimizi de kaybedeceğiz diye korkuyoruz. Artan maliyetlere artık hükümetin el atması gerekiyor. Fakat esnaf olarak ışık görmüyoruz. Her sene geçen seneleri artırıyor. Bizler tatlıcılar olarak tek başımayız. Bizim sesimizi duyuracak bir federasyonumuz yok” diye belirtti.

‘250 TEPSİ BAKLAVA ÜRETİRKEN ŞİMDİ 100 TEPSİ ÜRETİYORUZ’

Gıda ham maddelerinde ekonomik olarak güçlü olan kişilerin stokçuluk yaptığının altını çizen Karabulut,” Böyle bir durum ile karşılaşınca hemen ürüne zam olarak yansıtıyorsun. Eskiden vadeli mal alabilirken şimdi alamıyorsun. Geçen sene günlük 250 tepsi baklava üretirken şimdi 100 tepsi baklava üretiyoruz. Her geçen gün kan kaybediyoruz. Böyle devam ederse mecburen işçi çıkaracağız. Son bir yıldır bugün aldığımız bir ürünü sonraki ay aynı fiyata alamadık. Bize yansıyan zam oranını ürettiğin ürüne yansıtamıyorsun” diye konuştu.

‘YAĞIN 16 LİTRESİ 220 TL’YDİ, ŞİMDİ 850 TL’

Karabulut,” Ekonomi böyle devam ederse kazandığımız her şeyi satıp işçilik yapacağız. 37 yıllık emeğimiz boşa gidecek. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı. Ben borçlarımdan dolayı geceleri yatamıyorum. Hep yarını düşünüyorum borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz diye. Geçen sene 5 bin TL gelen doğalgaz faturası, bu sene her ay ortalama 14 bin TL olarak geliyor. Herkes tepki vermeye korkuyor. Yeni yılda asgari ücrete gelecek olan zamdan olayı büyük ihtimalle işçi çıkaracağız. Çünkü bize karşı tam anlamıyla destek yok. Biz tatlıcı olarak günlük 80 litre yağ kullanıyoruz. Geçen sene on altı litresini aldığımız yağın fiyatı 220 TL’ydi. Şimdi 850 TL. Aynı zamanda ürünlerimiz paketlemek için kullandığımız kutulara yüzde bin zam geldi. Bizler esnaf olarak mazot desteği, vergi indirimi ve KDV’nin düşürülmesini istiyoruz. Temel gıda maddelerine devlet fiyat olarak standart getirmeli. Serbest piyasa herkese zarar veriyor. Eğer üretim olmazsa enflasyon oranları düşmez. Her üründe dışa bağımlılığımız söz konusu” dedi.

‘MÜŞTERİ 2 TL’LİK ZAMMA TEPKİ VERİYOR’

İmalathanesinde geçen sene kırk kişinin çalıştığını ifade eden Karabulut,” Maliyetler artmaya devam ederse işçi çıkaracağım. Yarı yarıya personeli düşüreceğim. Bu tablo tüm esnaflar için geçerli. Şu anda zamlardan dolayı baklavanın kilosu 300 TL olması gerekirken, bizler düşük fiyatlara zararına satış yapıyoruz. Biz esnaf olarak kar yapmayı unuttuk. Gelen müşteri ürünlere yapılan 2 TL’lik zamma tepki veriyor” diye söyledi.