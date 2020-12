Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor

Yaşar FALCI/ OF, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Of ilçesinde yaşayan Ali Rıza Sümer (59), 20 sokak hayvanına bakıyor.

Cumapazarı Mahallesi’nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sokaklarda aç ve susuz kalan hayvanların bakımını yapıyor. Dükkanının önünde 20’ye yakın kedi ve köpek için yatacak yer yapan Sümer, herkesin sokak hayvanlarına kucak açması gerektiğini söyledi. Hayvanların sokaklarda bakımsız kaldıklarını ifade eden Sümer, “Onlar da can taşıyor. Bu hayvanlar dilsiz, onlara kötü davrananlar ahirette hesap verecek. Vatandaşlar olarak hayvanlara merhamet etmeliyiz. Kötü davranmamalıyız. Barınakları yok, yiyecekleri yok” dedi.

