Bakırköy’de vinç devrildi, sepetteki işçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY’de bir binanın dış cephe temizliği için kullanılan vinç devrildi. Vinç sepetinde bulunan 2 işçi yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın dış cephe temizliği için kurulan 59 B 1039 plakalı vinç iddiaya göre hatalı kullanımdan dolayı devrildi. Devrilme anında vincin sepetinde bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi ambulansa hastaneye kaldırılırken, vinç şoförü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Devrilen vinç nedeniyle Yeşilköy Caddesi sahil yolu istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Olay yerine çağırılan başka bir vinç ile devrilen vinç düzeltildi.

DEVRİLME ANI KAMERADA

Vincin devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde vincin devrilmesi ve içindeki işçilerle beraber vinç sepetinin düşme anı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

