Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu kamerada

Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) – BAKIRKÖY’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edilen para ve 6 adet silah ele geçirilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Bakırköy İlçe Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Yenimahalle Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evde bulunan Yakup A., Kemal C., Ayşe A. ve Nurcan G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, 4 tane kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 hassas terazi, yaklaşık 10 gram esrar, 13 gram metanfetamin, 3 bin 700 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira para ve 5 tane cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli Yakup A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler Kemal A., Ayşe A. ve Nurcan G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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