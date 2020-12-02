Bakırköy’de TIR’ın dorsesindeki konteyner üst geçide çarptı

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY’de TIR’ın taşıdığı konteyner üst geçide çarpıp devrildi. Kazada sahil yolu havalimanı istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeşilköy, Rauf Orbay caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve üst geçitteki yükseklik uyarı levhasına dikkat etmeyen 34 SIU 90 plakalı TIR sürücüsü Yusuf Aydoğdu(55), dorsesinde taşıdığı konteyneri üst geçide taktı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesindeki mobilya malzemesi yüklü konteyner yola devrilirken, sahil yolu havalimanı istikameti trafiğe kapandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri vinçle yola devrilen konteyneri yoldan kaldırdı. Konteynerin yoldan kaldırılmasının ardından kapanan havalimanı istikameti normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

