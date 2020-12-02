Bakırköy’de TIR üst geçide çarptı; Dorsesi yola devrildi-1

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBULDHA BAKIRKÖY Sahil Yolu’nda Marmaray üst geçidine TIR’ın dorsesi çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yola devrilen TIR’ın dorsesi nedeniyle yolun havalimanı istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, TIR dorsesini kaldırmak için çalışma başlattı.

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