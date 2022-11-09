Bakırköy’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çapan otomobil takla attı

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir otomobil yan yola geçeceği sırada kırmızı ışıkta bekledi. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü ise ışıkta bekleyen otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuran otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki diğer sürücüler takla atan otomobildeki iki kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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