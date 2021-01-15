Bakırköy’de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. İçinde bulunan 4 kişinin yaralandığı otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Tuna’nın kullandığı 34 DLY 283 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sırasında otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin motoru çarpanın etkisiyle yerinden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma fırladı. Kazanın yaşandığı yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

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