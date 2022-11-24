Bakırköy'de İETT otobüsü minibüse böyle çarptı

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY’de yolcu indiren minibüse İETT otobüsü arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İncirli Caddesi’nde sabah 06.50 sıralarında yolcu indiren minibüse arkasından gelen İETT otobüsü çarptı. Otobüs, daha sonra kaldırıma çıkıp bir kafenin duvarına vurarak durabildi. Kazada otobüs şoförü ile 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı ve iş yeri çalışanı Alex Karadibek, “Sabah saatlerinde sağ şeritte minibüs yolcu indirirken kırmızı ışık yandı. Minibüs beklediği sırada sol şeritten hızlı ilerleyen otobüs ilk başta minibüse çarpıyor sonra dükkana giriyor. Hasar oluştu iş yerimizde. 4 yaralı vardı.” dedi.