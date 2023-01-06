Bakırköy’de haç çıkarma töreni 

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL, (DHA)- HZ. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Bakırköy Yeşilköy’de bulunan Ayastefanos Kilisesi’nde düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Yeşilköy’deki Ayastefanos Kilisesi’nde, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, bu yıl da ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Ayin nedeniyle kiliseye sabah saatlerinden itibaren çok sayıda ziyaretçi geldi. Yaklaşık 3 saatlik ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostolos tarafından yönetildi. Sahilde okunan duaların ardından Derkon Apostolos iskeleden haçı denize attı. Teknede bekleyenler haçı çıkarmak için denize atladı. Katılımcılar haçı çıkartmak için birbirleriyle yarıştı. Haça ulaşan ilk kişi Garen Dabanyan oldu. Dabanyan, ” İlk defa katılıyorum. Çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Seneye bir daha yapmayı isterim, çok teşekkür ederim” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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