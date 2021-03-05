Bakırköy’de dansçı öğrencinin bıçaklanması; Sanığa 6 yıla kadar hapsi istemi

Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA) BAKIRKÖY’de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.’nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mütalaa verildi. Mütalaada, tutuksuz yargılanan Baran Ç.’nin “Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan Berhan T. “Gerçekten ölümcül bir yara aldım. Kasten öldürülmeye çalışıldığım ortada, bu nedenle mütalaayı kabul etmiyorum” dedi. Mütalaayı eleştiren Anne Kibriye T., ise oğlunun 10 gün yoğun bakımda yattığını ve ölümden döndüğünü belirterek, “Kişilerin yargılanmasını ceza almasını istiyorum, illa ki oğlumun ölmesi mi gerekiyordu” diye konuştu.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 8. duruşmaya Baran Ç. katılmazken, müşteki Berhan T. ve annesi Kibriye T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Baran Ç.’nin arkadaşının söz konusu lise öğrencileri tarafından darp edilmesi üzerine arkadaşını kurtarmak için kavgaya dahil olduğu, grubun Baran Ç.’yi de darp ettiği, bunun üzerine Baran Ç.’nin farklı okullarda okuyan arkadaşları ile hareket ederek kendisini darp eden Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde okuyanları darp etmek maksadıyla organize olduklarını belirtti. Mütalaada Baran Ç.’nin söz konusu lisede okuyanlardan birine “Sen veya arkadaşların hiç fark etmez. Pazartesi ölüm fermanınızı imzalayacağım’ diye mesaj gönderdiği ve okuldaki öğrencilerle irtibat kurarak buluşmak istediği belirtildi.

‘BIÇAĞI YOK EDİN’ DİYE BAĞIRDI

Mütalaada, toplanan grubun Berhan T. ve iki arkadaşını görmeleri üzerine onları sıkıştırdıkları, Baran Ç.’ye haber verip olay yerine çağırdıkları, şüpheli Tolga T.’nin Berhan T.’ye tokat attığı, daha sonra 5 kişinin Berhan T.’yi darp ettiği, Baran Ç.’nin de olayda ele geçirilemeyen bıçakla Berhan’ı hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatıldı. Baran Ç.’nin bıçaklama sonrası ‘bıçağı yok edin’ diye bağırdığı, mağdurun kendi imkanlarıyla grup elinden kurtulup kaçtığı belirtilen mütalaada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora da değinilerek iki adet bıçak darbesinden birinin öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi.

SAVCI ‘SİLAHLA KASTEN YARALAMA’ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaanın devamında olayda ortamın hareketli olması, suça sürüklenen çocukların kalabalık olması dolayısıyla öldürme eyleminin bu kalabalığın verdiği güç ile gerçekleştirebileceği ancak olay sonunda öldürme eyleminin vuku bulmadığı ifade edildi. Mütalaada SSÇ Baran Ç.’nin arkadaşlarından aldığı güç ve imkanla eylemlerine devam etme imkanı varken öldürmeye elverişli alet olan bıçakla eyleme devam etmemesi hususları dikkate alındığından suç vasfının yaralama olarak kabulünün gerektiğini belirtti. Mütalaa sonunda olay zamanı yaşı 18’den küçük olan Baran Ç.’nin “Silahla Kasten Yaralama” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Yaşı küçük diğer 5 çocuğun ise “Kasten yaralama” suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapsi talep edildi.

“KASTEN ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIĞIM ORTADA”

Duruşmada Berhan T. “Gerçekten ölümcül bir yara aldım. Kasten öldürülmeye çalışıldığım ortada, bu nedenle mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.

Berhan T.’nin Annesi Kibriye T. duruşmada, “Baran Ç.’ ve annesinin ses kayıtlarında karşıdaki kişi için ‘Ölüm fermanını imzalayacağı’ şeklinde ses kayıtları vardır. Bu sözler karşıdaki kişiyi öldürme niyetinde olan kişiler tarafından söylenebilir. Benim oğlumun hayatı bitti. Üniversite sınavlarına hala hazırlanamıyor. Psikolojik tedavi görüyor. Bu nedenle mütalaayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

“İLLAKİ OĞLUMUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU”

Duruşma sonrasında Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan anne Kibriye T., “Oğlum Berhan’ın bugün mahkemesi vardı. Şüpheli ‘Kasten Öldürme’ suçundan yargılanırken bugün savcı mütalaasında ‘Kasten Yaralama’ suçundan yargılanması konusunda mütalaa verdi. Biz de buna itiraz ettik, bu nasıl olabilir, oğlum bir senedir psikolojik tedavi görüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanamadı, adli tıp raporları var. Oğlum 10 gün yoğun bakımda yattı, ölümden döndü, hala yaraları, ağrıları devam ediyor. Sabahlara kadar uyuyamıyor sırtındaki bıçak yaraları sebebiyle ve hala doktor kontrolleri devam ediyor. Sürekli doktora gidip geliyoruz, bugün böyle bir mütalaa verildiği için çok üzgünüm nasıl olurda savcı bu şekilde mütalaa verir. Bu mütalaa karşısında oğlumun psikolojisi iyice bozuldu. Ben bunun düzeltilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Resmen planlanmış bir olay çünkü. WhatsApp gruplarında yazışmalar var, görüntüler, ses kayıtları var. WhatsApp’ta ölüm fermanını imzalayacağım şeklinde yazışmalar var. Çocuğum resmen öldürülmeye çalışıldı, ölümden döndü. Allah’ım onu bize, gençliğine bağışladı. Kişilerin yargılanmasını ceza almasını istiyorum, illaki oğlumun ölmesi mi gerekiyordu” dedi.