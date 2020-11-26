Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün düzenlediği fidan dikme yarışması sonuçlandı

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) – BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün düzenlediği fidan dikme yarışması sonuçlandı. Dereceye giren denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere bir giyim mağazasının hediye çeki armağan edildi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler için fidan dikmeye teşvik amaçlı düzenlediği yarışma sonuçlandı. Yükümlülere dağıtılan fidanların toprakla buluşturulduğu anlara ait görüntüleri fotoğraflamalarını isteyen müdürlük, yükümlüler tarafından gönderilen fotoğraflar arasından ilk üçe girenleri belirledi. Dereceye girenlere bir giyim mağazasının hediye çeki armağan edilirken yarışmaya katılan herkese müdürlük bünyesinde ihtiyaç sahibi yükümlü ve aileleri için kurulan sosyal marketlerden faydalanma ödülü verildi.

Müdürlük’ten yapılan yazılı açıklamada, “Bu sosyal sorumluluk projesi ile fidan dikmenin yarınlarımıza olan katkısı ve yükümlülerin bu etkinliğe katılarak topluma örnek olması sevindirici olmuştur. Bu sayede hem 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü hem de fidan dikmenin önemi noktasında farkındalık oluşturulması hedeflerine ulaşıldı.” denildi.

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