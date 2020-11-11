Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden “Geleceğe Nefes” kampanyası”na destek 

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) ADALET Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki fidan dikme konulu “Geleceğe Nefes” kampanyası”na Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de katıldı.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Müdürlükte fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştiren dağıtım etkinliğine Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Leyla Karakülah ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Nedim Elbistan katıldı.

YARIŞMA DÜZENLENDİ

Müdürlük’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yarınlara nefes olacak olan fidanlar hem denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere hem de halkımıza sunuldu. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dağıtımının yanı sıra konuya daha işlevsel bir yaklaşımda bulunup yükümlüler arasında fidan dikme yarışması da düzenleyeceğini duyurmuştur. ‘Senin de Bir Fidanın Olsun’ isimli fidan dikme yarışması ile müdürlüğümüz tarafından takip edilen yükümlülerin fidan dikimlerini gerçekleştirerek, kurumumuzun Whatsapp Hattına fotoğraflarını göndermeleri ile yarışma bitiminde ödüllendirilecekleri bir yarışma organize edilmiştir.

Daha yeşil bir gelecek için hem ağaç sevgisi hem çevre duyarlılığı kazandıracağını düşündüğümüz bu anlamlı faaliyet 20 Kasım 2020 tarihinde son bulacaktır. Yarışma sonucunda ise yarışma değerlendirme komisyonu Whatsapp Hattına gönderilen fotoğrafları değerlendirmeye alacaktır. Dereceye giren üç yükümlüye 25 Kasım 2020 tarihinde bir giyim firması desteğiyle hediye çeki takdim edilecektir. Ayrıca bu yarışmaya, kurumumuzda denetimli serbestlikten faydalanan ve yarışma koşullarına uygun olarak katılan yükümlülere Müdürlüğümüz bünyesinde geçtiğimiz yıllarda oluşturulan sosyal marketten hediyeler verilecektir.”

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