Bakırköy Ata Spor Kulübü ‘Sporun Enleri” ödülleri sahiplerini buldu 

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– Demirören Grubu’na 8 ödül

Sait Babaoğu: En’e giden yola destek vermek adına çıktık yola



Ahmet Murat Bülbül: Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum



Murat Başesgioğlu: Büyük şehirlerde spor kulüpleri bir sığınaktır



Adnan Polat: Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak



Cüneyt Çakır: Ödülü doğruluk ve dürüstlük adına alıyorum

Mustafa AKIN – Kaan ÜLKER – Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) – Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Sporun Enleri 2022” töreninde ödüller sahiplerini buldu.



Renaissance Polat İstanbul Hotel’de düzenlenen törende 2022 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler, yöneticiler ve kurumlara ödülleri verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.



Düzenlenen törene; Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, eski hakem Cüneyt Çakır, Adnan Polat, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.



Öte yandan Mehmet Topal ve Rıza Kayaalp törene video mesaj göndererek katılım sağladı ve teşekkür etti.



“Yılın Spor İnsanı” ödülü; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun olurken, Vefa Ödülü; Murat Başesgioğlu’na, Yaşam Boyu Onur Ödülü; Aziz Yıldırım’a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü; Adnan Polat’a, Erkek Sporcusu Ödülü; Rıza Kayaalp’e, Kadın Sporcusu Ödülü; Buse Naz Çakıroğlu’na, Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü; Seren Ay Çetin’e, Özkan Sümer Özel Ödülü; Ahmet Ağaoğlu’na, Süleyman Seba Özel Ödülü; Rasim Kara’ya, Halit Kıvanç Özel Ödülü; İlker Yasin’e takdim edildi.



SAİT BABAOĞU: EN’E GİDEN YOLA DESTEK VERMEK ADINA ÇIKTIK YOLA



Bakırköy Ata Spor Kulübü kurucu başkanı Sait Babaoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, “Ömrünü spora adamış biri olarak yaşanabilecek heyecanlardan birini yaşıyorum. Türk sporunun birçok aşamasında görev alma onuru yaşadım ama bu bunların hepsinin taçlandırılmasıydı. Bakırköy Ata Spor Kulübü yeri geldi imkansızlıklardan başarı çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılındaki hedefiniz ne diye sordum. ‘2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı Biz Atatürk’ün ismini taşıyan bir kulübüz ve hedefimiz sadece altın madalya değil, kürsüye en az 2 tane Türk bayrağı çektirerek İstiklal Marşı’nı söyletmek istiyoruz’ dediler. Bu sadece ülkemiz için değil dünyada ilk olacak başarı. Allah onların yollarını açık etsinler. Bir günde 15-16 km yüzerek hazırlanıyor çocuklarımız. Bisiklete binmiyorlar, koşmuyorlar, yüzüyorlar. Şu anda 3 kız 3 erkek sporcu dünya şampiyonasında yüzüyor. En’e giden yola destek vermek adına çıktık yola. Buradaki amacımız sadece en değildi. Bu sene vefa içerikli olmalıydı. Türk sporuna adını altın harflerle kazımış insanlarımız var. Bize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



AHMET MURAT BÜLBÜL: CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINDA 3 KÜRSÜ HEDEFİ KOYUYORUM



Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise 2017 yılında başkanlık görevine geldiğini hatırlatarak, “O kadar güzel bir kulüp kurulmuş ki biz sadece koltukta şoförlük yaptık. Belediyenin çok destekleri oldu. Velilerimize ayrı teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Günde 15-16 km yüzmek beni düşünürken yoruyor. Ben Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum” diye konuştu.



MURAT BAŞESGİOĞLU: BÜYÜK ŞEHİRLERDE SPOR KULÜPLERİ BİR SIĞINAKTIR



Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, “Bakırköy Ata Spor Kulübü gerçekten sıra dışı bir kulübümüz. Su sporları gibi çok zorlu branşlarda hem milli takıma oyuncu kazandıran hem de dünya şampiyonalarında ülkemizi gururla temsil eden sporcular çıkardılar. Bunu çok zorlu şartlarda yaptıklarını da biliyorum. Kulüp yönetimini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sora da bu başarılar devam edecektir. Büyük şehirlerde spor kulüpleri bir sığınaktır. Her türlü kötülüğün kol gezdiği bu devirlerde kötülüklerden koruyacak, ruh ve beden sağlığını sağlayacak limanlardır. Sayılarının artması gerekiyor. Yerel yönetimin çok büyük destek olması lazım” diye konuştu.



ADNAN POLAT: GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİ OLMASA SPORUN HEYECANI OLMAYACAK



Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü’nün sahibi olan Adnan Polat, “Bu ödül beni çok gururlandırdı. Gönül vermiş olduğum kulübüme elimden gelmiş olduğum kadarıyla hizmet ettim. Fenerbahçe başkanıyla ahbaplık ettim diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak” dedi.



CÜNEYT ÇAKIR: ÖDÜLÜ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK ADINA ALIYORUM



Cüneyt Çakır’a ödülünü Adnan Polat verdi. Çakır, “Ben bu ödülü doğruluk ve dürüstlük adına benimle birlikte sahalarda ter döktüğüm hakem arkadaşlarım adına alıyorum” şeklinde konuştu.



DEMİRÖREN GRUBU’NA 8 ÖDÜL



Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ödül töreninde Demirören Grubu’na 8 ödül verildi. En İyi Spor Gazetesi Ödülü; Fanatik Gazetesi’ne, En İyi Web Sayfası Ödülü; Milliyet Skorer’e, En İyi Kadın Spor Muhabiri Ödülü; Nergis Aşkın’a, En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü; Aybars Hünalp ile Mustafa Akın’a, En İyi Kameraman Ödülü; Ali Danaş’a, En İyi Foto Muhabiri Ödülü Adem Kabayel ile Mesut Işık’a takdim edildi.

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